Al Libro possibile la presentazione del volume ' Contrasto al dissesto idrogeologico in Puglia'

L'evento si prospetta come un'occasione imperdibile per approfondire le strategie innovative e le tecniche più efficaci nella lotta al dissesto idrogeologico in Puglia. Sabato 12, alle 22, in piazza Domenico Modugno a Polignano a Mare, verrà presentato il volume della collana ASSET "Studi e Ricerche", un’opportunità unica per conoscere le soluzioni sostenibili che proteggono la nostra terra e il nostro futuro. Non mancate!

Sarà presentato a Polignano a Mare, sabato 12 alle 22 in piazza Domenico Modugno, il volume della collana ASSET "Studi e Ricerche": "Dissesto idrogeologico Interventi di contrasto in Puglia. Le nuove tecniche di ingegneria naturalistica per la tutela della vita e dell’ambiente". L'evento si. 🔗 Leggi su Baritoday.it

