Una stella vicina alla Luna? Oggi il bacio di Venere con il nostro satellite

Roma, 3 gennaio 2024 – ll cielo dà spettacolo stasera. Una serie di eventi astronomici attendono chi ha voglia di alzare lo sguardo per osservare. Non solo lo sciame delle meteoriti: gli esperti ci avvertono del ‘’ tra la. Il, cheappare come una sottile falce crescente, e il pianeta dall’apparente aspetto di unagiallo pallido, sono vicinissimi: si tratta della prima congiunzione dell’anno, che si staglia nella cozione dell’Acquario. Sarà piuttosto difficile catturare il passaggio delle Quadrantidi (i detriti dell’asteroide 2003 EH1 bruceranno nell’atmosfera al ritmo di 120 all’ora), perché al momento del picco – dal tramonto a mezzanotte – lo sciame sarà visibile dall’Italia appena sopra l’orizzonte. Mentre il cielo terso e la scarsa lucere ci permettono di godere dello spettacolo offerto da: basta volgere lo sguardo ad Ovest.