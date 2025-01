Ilfattoquotidiano.it - Una richiesta all’onorevole Colosimo: accolga il ‘lodo Violante’ sulla memoria Scarpinato

In ossequio al giubileo della “Speranza” voluto da Papa Francesco per questo primo quarto di secolo che si affaccia carico di inquietudine, lancio un appello alla presidente della Commissione parlamentare antimafia on. Chiarail “lodo Violante” e dimostri di avere a cuore il diritto alla verità dei famigliari delle vittime di mafia e il valore delle Istituzioni, cui tanto frequentemente si richiama.Incidentalmente: il “diritto alla verità” è un po’ come il “diritto al lavoro”, niente a che vedere con una pretesa giuridicamente legittima alla quale lo Stato debba corrispondere con una prestazione soddisfacente, piuttosto un conforto “costituzionale” a quanti intendano rimboccarsi le maniche e agire all’interno di un complicato e irto gioco di interessi contrapposti per far prevalere una sacrosanta aspettativa.