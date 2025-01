Quotidiano.net - Tutti in Toscana alla scoperta delle tradizioni che rendono omaggio alla "Vecchina"

Leggi su Quotidiano.net

Durante il periodofeste, molte cittadine toscane ospitano mercatini di Natale, mentre eventi speciali sono in programma per l'Epifania: sono diverse le località che, il 6 gennaio, si organizzano per festeggiare lapiù amata di sempre. Nel comune di Santa Brigida, frazione di Pontassieve (FI), anche quest’anno si festeggia con "Il Presepe Vivente": fino al 6 gennaio 2025 sarà possibile ammirare questa rappresentazione, un'usanza che ha origini dal lontano 1984. Con la partecipazione di oltre 60 figuranti, la scenografia coinvolgerà gli spettatori in un'atmosfera suggestiva, con giochi di luce, costumi e musiche. Il Presepe vivente si terrà all'aperto, in un anfiteatro naturale situato a valle della chiesa parrocchiale, con la ricostruzione del villaggio di Betlemme e della capanna della natività.