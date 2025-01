Quotidiano.net - Tutti in costume alla Riviera dei Pini: il "tuffo della Befana" per i più intrepidi

A Cervia per dire che l'Epifania si è veramente portata via tutte le feste, si aspetta quello che forse è l'evento più atteso, sicuramente il più folkloristico da queste parti: il. Si tratta, infatti, dell’ultimo appuntamento delle festività natalizie in Romagna ma, se vogliamo, anche del primo grande evento che segna l'inizio del nuovo anno nelladei. Quest'anno poi, visto il grande successo di pubblico degli anni precedenti, gli eventi inizieranno già a partire da domenica 5 gennaio per concludersi con quello più atteso lunedì 6 gennaio. La giornata di domenica si apre con laRun: una passeggiata motoria a passo libero tra spiaggia e pineta (5 km e 10km). Il programma prosegue a ritmo di musica con dj set e i canti tradizionali dei Pasqualotti con i loro cori benauguranti, poi i giochi Giganti in Legno al Parco dei Gemelli, per il divertimento dei più piccoli ma anche dei loro accompagnatori più grandi e l'apertura di vari stand gastronomici, per assaporare tutto il gustotradizione romagnola, con un menù a km 0: un'occasione per assaggiare il famoso cardo gobbo di Cervia.