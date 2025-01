Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-01-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione segnalato sul grande raccordo anulare un incidente lungo la carreggiata esterna che sta provocando rallentamenti e code tra l’uscita di via Casilina è quella di mettersi sulla A24L’Aquila poco ilsul resto della rete viene della Capitale non sono presenti particolari problemi a partire dalle ore 7:30 di domani mattina in via del Foro Italico divieto di transito per lavori di potatura nel tratto compreso tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico divieto valido fino alle ore 16 e ricordiamo che fino al 6 gennaio in vigore l’estensione delle delle ZTL di centro storico e Tridente sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate della sabato e giorni festivi e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito