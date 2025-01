Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana – Juventus-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Vince ildi Sérgio Conceição, al suo esordio alla guida della compagine rossonera, in occasione della seconda semifinale della 'Final Four' delladisputatasi all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita): lo fa contro ladi Thiago Motta con una rimonta nella ripresa. Primo tempo di marca bianconera e meritato vantaggio siglato, al 21', dal gioiello turco Kenan Y?ld?z con una botta di destro sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Mike Maignan. La Juve, poi, spreca un paio di chance in apertura di ripresa (una con lo stesso numero 10, l'altra con Dušan Vlahovi?): quindi, sale in cattedra il. Prima Theo Hernández si divora una colossale palla-gol, quindi la partita svolta con i cambi di Conceição. Manuel Locatelli frana su Christian Pulisic e regala un penalty ai rossoneri che lo statunitense non sbaglia (71').