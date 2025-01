Spazionapoli.it - Supercoppa, il Milan rimonta la Juve: derby con l’Inter in finale

Leggi su Spazionapoli.it

Ilha battuto laper 1-2, raggiungendo cosìdi Simone Inzaghi nelladellaitaliana.Dopo la vittoria di ieri deldi Simone Inzaghi contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, anche questa sera c’è stata la vittoria di una squadra meneghina.Il, infatti, ha sconfitto per 1-2 lantus. Tuttavia, a differenza di quanto è successo nella giornata di ieri, questa partita è stata protagonista di un incredibile ribaltone.Lava avanti con Yildiz, ma illa ribalta nel secondo tempoA passare in vantaggio, infatti, è stata proprio la ‘Vecchia Signora’ con la rete realizzata al 21? da Yildiz. Lantus ha comandato il match senza particolari problemi il match, sprecando anche diverse occasioni per andare sul doppio vantaggio.