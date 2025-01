Zonawrestling.net - Seth Rollins:”Il passaggio di Raw su Netflix è il più grande passo avanti nella storia del wrestling”

Leggi su Zonawrestling.net

Monday Night Raw lascia la TV via cavo per la prima volta in tre decenni e si sposta su, e“Freakin’”non si trattiene nel sottolineare quanto sia monumentale questo cambiamento. Durante una recente apparizione a Good Morning Football,ha promosso il debutto di Raw suil 6 gennaio, che sarà trasmesso in diretta dall’Intuit Dome di Inglewood, California:“Questo è senza dubbio il piùdella nostra industria. Non è un’esagerazione” ha dichiarato. “Lasciamo la TV via cavo per la prima volta in 30 anni e passiamo allo streaming, sulla piùpiattaforma di streaming del pianeta. Sarà incredibile. Questo è il futuro della nostra industria. Non c’è nulla di più.”.@WWE superstar @WWEjoins the breakfast table to talk all @ChicagoBears and Monday Night Raw's debut on @pic.