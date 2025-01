Cityrumors.it - Scomparsa nel 1972, è stata ritrovata a 52 anni di distanza

Leggi su Cityrumors.it

Una ragazza che eranel lontanissimodalla polizia a più di mezzo secolo diCi sono storie che hanno del clamoroso e che in qualche modo diventano leggendarie. Non parliamo solo di gesta eroiche o eventi mitici, ma di episodi dolorosi che però adi– dopo aver lasciato il segno nel cuore della popolazione – si risolvono per puro casa lasciando tutti senza parole, tra la gioia e lo stupore.nel, èa 52di(Screenshot YouTube) – Cityrumors.itUna di queste è sicuramente quella di Sheila Fox e che affonda le proprie radici nel lontanissimo, nel Regno Unito, più precisamente nella città di Coventry. Era una ragazza di soli 16, una ragazza come tante e che apparentemente non sembrava avere alcun tipo di problema, se non i classici adolescenziali che sono comuni a tutti i suoi coetanei.