Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Riaprire le case chiuse? Favorevole alla regolamentazione del mestiere del prostituto togliendolo dalle strade”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sono personalmente a favore delladeldella prostituta o delscelto come lavoro, per toglierli dstrada”: così il vicepremier e leader della Lega Matteo, rispondendo a chi gli chiedeva cosa ne pensasse della riapertura delledurante una diretta sui suoi canali social, sottolineando di non essere pagato per dare “giudizi morali”.Una, ha proseguito, che deve avvenire con persone “controllate sanitariamente” che “pagano le tasse” e non che stanno “mezzi nudi in mezzo a una strada”, ha continuato. “Non vedrei nulla di strano nel regolamentare e tutelare anche questo tipo di lavoro”, ha concluso.L'articolo: “ledeldel” proviene da Il Fatto Quotidiano.