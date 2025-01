Pronosticipremium.com - Roma, primi contatti con la Fiorentina per Kayode: Ghisolfi studia la formula

È iniziato un mese cruciale per la, dentro e fuori dal campo. Tra due giorni è in programma il derby con la Lazio valido per la diciannovesima giornata di Serie A, un appuntamento decisivo per le ambizioni europee dei giallorossi, mentre sul fronte del mercato, dove la società è chiamata a intervenire per colmare le lacune della rosa. Tra le priorità del direttore sportivo Florentfigura l’acquisto di un esterno destro, visto il rendimento altalenante di Zeki Celik e Saud Abdulhamid.ContattoL’ultimo nome finito nel mirino dellaè quello di Michael, terzino destro classe 2004 in uscita dalladurante questa finestra di gennaio. Secondo quanto riportato da La24, la scorsa settimana ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza viola eper sondare la situazione dell’esterno 20enne.