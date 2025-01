Lanazione.it - Quattro ristoranti a Carrara, sale l’attesa per la puntata. I fedelissimi possono già vederla

, 3 gennaio 2025 – Non si dovrà aspettare il 5 gennaio per vedere ladi ‘4’, quella che Alessandro Borghese ha girato in città nella primavera del 2024. Gli abbonati più fedeli di Sky lagià vedere da ieri. Il terzo episodio della terza serie (12 puntate in totale) è già disponibile su Sky Uno, ad eccezione di Sky Go che non la trasmetterà, e soltanto per gli abbonati di lungo corso alla piattaforma privata. Per tutti gli altri la trasmissione sarà su Sky il 5 gennaio. Secondo alcune indiscrezione già emerse al tempo della registrazione, ai ristoratori qualche defaillance era scappata e ora tutti attendono di vedere di cosa si tratta e in che locale è accaduta. “Alessandro è alla ricerca del miglior ristorante tipico di– si legge nella promo dedicata aidella città del marmo –.