Lopinionista.it - Piero Pelù: il 2025 sarà Giubileo Rock con “Il ritorno del Diablo Tour”

Leggi su Lopinionista.it

FIRENZE – Ilperildel. Quest’anno iler fiorentino festeggerà 4 importanti anniversari, un’occasione che non si poteva assolutamente non celebrare degnamente. Ed ecco quindi che il Deserti clubprevisto per la primavera si trasformerà nell’occasione perfetta per festeggiare i 40 anni di “Desaparecido” (1985), i 35 anni di “El” (1990), i 30 anni di “Spirito” (1995) e i 25 anni di “Né buoni né cattivi” (2000).“Ildel”, non poteva che essere questo il titolo scelto per festeggiare i quattro anniversari dal vivo, vedrà sul palco insieme ai suoi Bandidos (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso) un super guest: il mitologico Antonio Aiazzi, detto “il Don”, chealle tastiere nei brani del repertorio Litfiba.