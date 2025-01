Lanotiziagiornale.it - Pensioni sempre più basse: con il taglio dei coefficienti la Cgil prevede una riduzione degli assegni del 2%

Un futuropiù incerto attende leitaliane. Nel 2025, le persone che si apprestano a lasciare il mondo del lavoro dovranno fare i conti con un ulterioreprevidenziali, frutto della revisione biennale deidi trasformazione. Un meccanismo che, secondo le simulazioni della, sottrarrà mediamente il 2% del valorerispetto al 2024.L’impatto economico dei nuoviPrendiamo un caso concreto: un lavoratore con una retribuzione annua di 30.000 euro e un montante contributivo di 283.971 euro. Chi andrà in pensione a 67 anni nel 2025 vedrà il proprio assegno mensile scendere da 1.250 a 1.225 euro, perdendo oltre 326 euro l’anno. E non è solo una questione di numeri: l’impoverimento progressivo della previdenza rischia di trasformarsi in una condanna per chi, in un sistema già fragile, si trova a dover fare i conti con l’aumento del costo della vita.