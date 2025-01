Sport.quotidiano.net - Parla il presidente Marinelli. Pergolettese, la priorità resta una salvezza rapida: "Mercato? Lo faremo rispettando i nostri parametri»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Festività serene per lache al centro sportivo Bertolotti ha ripreso la preparazione in vista della prima gara del 2025 in programma lunedì alle 17,30 sul terreno del quotato Vicenza. La squadra cremasca dopo un avvio di stagione da dimenticare culminato con l’esonero di mister Giovanni Mussa (in data 30 dicembre ha rescisso il contratto) e l’arrivo in panchina di Giacomo Curioni ha inanellato nel mese di dicembre una serie di risultati utili che hanno portato Arini e compagni fuori dalla zona play out. Ventuno punti collezionati frutto di gare giocate con tanta intensità e il nuovo modulo 4-3-3 che ha reso la Pergo più offensiva. L’obiettivo primario del girone di ritorno sarà quello di arrivare prima possibile alladiretta, un traguardo che premierebbe la dirigenza che in questi 9 mesi senza l’indimenticabile Cesare Fogliazza ha fatto tanto.