Dilei.it - Noi no, testo e significato del nuovo singolo di Gazzelle

Un 2025 iniziato col botto per, che pubblica a sorpresa Noi no, il suo. Pronto ad animare ilanno con due enormi date a Milano e a Roma, il cantante rende felici i fan con un pezzo denso di nostalgia dolce amara. Eccodel pezzo.“Noi no”,della canzone diRicordi vividi come fotografie anni ’90 quelli raccontati dain Noi no, iluscito a sorpresa e disponibile in radio e sulle piattaforme dal 3 gennaio.Un pezzo, quello pubblicato dae prodotto da Federico Nardelli, che dopo Come il pane,presentato durante X Factor che ha chiuso di fatto il suo 2024, ci riporta in atmosfere nostalgiche e musicalità docili tipiche del cantautore romano.Ildelracconta quelle sensazioni nostalgiche riportate alla mente da tanti piccoli frammenti di ricordi: una quotidianità difficile da dimenticare che, nonostante si senta la necessità di provare a riviverla, lascia una sorta di amarezza nel cuore.