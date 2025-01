Morte di Michele Merlo verso il processo civile L’amarezza del padre del cantante | Bastavano degli esami del sangue per salvare mio figlio

Leggi su Open.online

Domenicoritiene «vergognoso» dover ricorrere al tribunale dopo ladel28enne occorsa nel il 6 giugno 2021 per una leucemia fulminante. Secondo i familiari, la malattia di, cantautore ex Amici e X-Factor non è stata individuata in tempo a causa della disattenzione del medico di base. D’altro parere il giudice per le indagini preliminari di Vicenza – Nicolò Gianesini – che ha archiviato il caso per omicidio colposo contro il dottor Pantaleo Vitaliano. Così, la famiglia ha deciso di aprire una causaaccusando il medico di non aver visto i lividi sul corpo dele l’azienda sanitaria locale di aver contribuito alladi.«Non vogliono ammettere di aver sbagliato»La famiglia voleva risolvere la controversia fuori dalle aule di tribunale «Ma – spiega ildel– quando abbiamo tentato la mediazione attraun organo apposito le parti si sono rifiutate di negoziare».