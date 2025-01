Mistermovie.it - Mister Movie | C’è Posta Per Te 2025 Data Inizio e Anticipazioni Prima Puntata

L’amatissimo programma di Maria De Filippi, C’èper Te, è pronto a tornare su Canale 5 a partire dall’11 gennaio. Nuove storie commoventi e ospiti d’eccezione attendono i telespettatori per un’altra stagione di grandi emozioni.C’èper Teal Via l’11 Gennaioclass="wp-block-heading">L’attesa è quasi finita per i fan di C’èper Te: la ventottesima edizione del celebre programma condotto da Maria De Filippi debutterà inserata su Canale 5 sabato 11 gennaio. Il pubblico si prepara ad assistere a nuove storie toccanti e coinvolgenti, che da anni caratterizzano il format.Ospiti di Prestigio per la Ventottesima Edizioneclass="wp-block-heading">Le registrazioni delle nuove puntate si sono svolte tra l’estate e l’autunno del 2024.