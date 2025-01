Mistermovie.it - Mister Movie | Batman nel DCU: James Gunn svela nuovi dettagli sul Cavaliere Oscuro

Durante una recente intervista con Dean Lorey per Rotten Tomatoes,ha offerto alcune anticipazioni interessanti sul futuro dinel nuovo DC Universe. Il celebre regista e responsabile creativo della DC Studios ha discusso dell’apparizione a sorpresa delnella serie animata Creature Commandos, confermando che il personaggio esiste già in questo universo condiviso, senza bisogno di tornare alle sue origini.nel DCU: un Eroe Già Consolidatoha scherzato sul fatto che nella versione iniziale dell’episodio c’era “molto più”, sottolineando come il suo approccio sia stato quello di utilizzare il personaggio in modo accennato, con più silhouette e menodefinitivi. Questa scelta non è casuale:vuole evitare di ripetere storie di origini ormai arcinote al pubblico.