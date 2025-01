Dilei.it - Meghan Markle, look della nuova serie di Netflix. Diamanti e cashmere per cucinare e fare l’orto

ha lanciato il trailersuasu, With Love,. Poche immagini in cui abbiamo un assaggio deigriffati ed esclusivi che la Duchessa del Sussex indossa perla focaccia, zappareil miele. In effetti solo lei può presentarsi con la manicure perfetta e l’anello conda migliaia di sterline per mettere le mani in pasta o il gilet inper stare ai fornelli.Il 2025 è iniziato alla grande per. Prima il ritorno su Instagram con un profilo personale. Il suo lo aveva dovuto chiudere nel 2018 quando era convolata a nozze con Harry. Ma adesso non ha più obblighi nei confronti di Buckingham Palace e così è tornata a dispensare consigli sui social su come vivere del tempo di qualità coi proprio affetti.With Love,, di cosa tratta ladiPoi, il giorno seguente, è stato pubblicato il trailersua, With Love,su, in cui Harry ha solo un ruolo marginale.