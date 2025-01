Quotidiano.net - Mano nella mano a passeggio per Roma. Coppia gay massacrata dalla baby gang

Due ragazzi gay che si tenevano perin strada ala notte di Capodanno: è bastato questo per scatenare la furia del branco. Una decina di giovani sui 18 anni in un appartamento al primo piano nel Pigneto, dove si erano riuniti per festeggiare, poco dopo l’una sono scesi in strada e per 15 minuti hanno picchiato lacon calci e pugni, apostrofandola con insulti omofobi. Hanno infierito soprattutto su Sthefano (foto), un ragazzo residenteCapitale originario del Perù che al pronto soccorso del Vannini è stato giudicato guaribile in 25 giorni per trauma cranico, ossa nasali rotte, ferite e contusioni varie al volto e al corpo. "Ho saputo difendermi in qualche modo, ma mi hanno aggredito in 10 in modo tale che altri ragazzi non sarebbero sopravvissuti. Abbiamo denunciato e vogliamo che la nostra storia sia da esempio", spiega.