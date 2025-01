Ilgiorno.it - L’omicidio fuori dalla festa. Increduli al bar Lovely: "Matias un bravo ragazzo. Non lo abbandoneremo"

PREVALLE (Brescia) ‘Mite’. ‘Serio’. ‘Gentile’. ‘Responsabile’. Così a Prevalle chi lo conosce - e lo conoscono in molti - descrivePascual, il 19enne italo-argentino fermato la notte di Capodanno con l’accusa di omicidio.di Roberto Comelli, 42 anni, ammazzato con il coltello da 30 centimetri usato per tagliare pandori e panettoni, che gli è stato piantato nel petto mentre tentava di imbucarsi a tutti i costi in unaprivata di un’ottantina di ventenni riuniti nella sala civica del centro anziani di via Battisti a Provaglio d’Iseo.ha confessato il delitto. La prima a dirsi sconvolta è Silvia Bulfamante, titolare del bardi Prevalle dove il diciannovenne, cittadinanza italiana, lavorava come barista. "È difficile credere a quel che è successo - racconta trattenendo a fatica le lacrime la donna -.