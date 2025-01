Lanazione.it - "Lo sci non è come la bici. Occorre preparazione"

"Il numero degli incidenti con rottura del crociato dovuta allo sci è secondo solo a quello delle partitelle di calcetto che vedono in campo persone fra 35 e 40anni", dice il dottor Massimo Capitani, direttore della Medicina sportiva dell’Asl Toscana Sud Est. Sciare è uno sport molto praticato, in questa stagione, quanto pericoloso, soprattutto in assenza di un’adeguata. Direttore, dobbiamo preparaci sia in vista della settimana bianca che del solo weekend? "E’ una delle attività sportive più rischiose, soprattutto per noi che non la pratichiamo così di frequente e non siamo abituati né allenati a movimenti inusuali. Un tempo si facevano esercizi di pre-sciistica in palestra, un’abitudine che oggi si è persa: si pensa erroneamente di poter infilare scarponi e sci cosìsi sale sullacletta, una volta imparato nonaltro.