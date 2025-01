Lo chef Giorgio Locatelli chiude il suo ristorante a Londra | Motivi fuori dal nostro controllo

Leggi su Open.online

«Locanda», ildelloe giudice di MasterItaliadefinitivamente dopo 23 anni. L’annuncio arriva dai social del locale, una stella Michelin, che si trova nel quartiere di Marylebone della capitale inglese. «È con grande dispiacere, e per ragioni che non dipendono da noi, che annunciamo la chiusura definitiva del locale. Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali sono diventati degli amici». Nonostante il motivo della chiusura non sia stato reso noto, è possibile che lostia pensando a una nuova avventura. O, almeno, è quello che si evince dal post. «Quando una porta si, un’altra si apre – si legge ancora -, per cui seguite i nostri social per gli aggiornamenti su nuovi progetti». Infatti, stando a Cook del Corriere della Sera, il localerà solo momentaneamente in quella sede e riaprirà altrove.