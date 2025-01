La foto le urne divise i parenti disponibili | quali sono le regole per seppellire l’animale domestico con le ceneri del suo padrone

Leggi su Open.online

Il comune di Milano concede la pssibilità dinella stessa tomba del suo. La svolta arriva sulla base di quanto già previsto nel regolamento numero 4 del 2022 dellaRegione Lombardia secondo cui ledegli animali domestici posessere tumulate nella sepoltura del proprietario scomparso. Non è l’unico comune a farlo. Secondo quanto ricostruito oggi da Repubblica alcune leggi locali permettono di ospitare le. A fare da apripista è stata la Liguria nel 2020 conun provvedimento recepito poi da Genova nel 2022. «Si tratta di un’iniziativa decisamente positiva. Speriamo possa essere replicata anche in altre città» ha dichiarato Sara Leone, membro dell’Area Animali familiari della Lav. «I cimiteri per animali esistono da tempo, ma questo — sottolinea al quotidiano — è un passaggio ulteriore: si rende indissolubile ed eterno il legame tra uomo e animale».