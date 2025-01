Karate la storia di Gleb | scappato dalla guerra ora è una stella

Leggi su Ildenaro.it

di Marco MilanoSolomon, ragazzo ucraino, quindici anni, scappacon sua madre, Oksana, già dai primi giorni del conflitto, oggi, medaglia d’argento alla1 Youth League – Venice 2024, ha un sogno, anzi due: rimanere in Italia e vincere i Campionati Europei giovanili, in programma a febbraio in Polonia., originario della cittadina di Chernivtsi (vicina al confine con la Romania), dal 2022 vive in un paese poco fuori Milano (Rovello Porro, in provincia di Como). E proprio lì abitava, ancor prima della, una sua parente, e in Lombardia ha trovato la possibilità di continuare la sua grande passione. Praticante di, allievo del Maestro Chobotar Valera (conosciuto per essere atleta della nazionale ucraina), che lo ha introdotto al Maestro Massimiliano Ferrarini con il quale si allena presso la scuola Manara di Milano.