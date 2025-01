Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Vlahovic-Morata: sfida tra bomber delusi?

di Supercoppa italiana, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarà il primo scontro train campo. Il serbo, infatti, non c'era nella recentedi Serie A. Per l'attaccante bianconero sarà la prima volta in Supercoppa italiana, avendo vinto la Coppa Italia 8 mesi fa.non ha mai segnato alda quando è sbarcato a Torino, però fece doppietta ai rossoneri nel pirotecnico 4-3 con la maglia della Fiorentina. Al momento è fermo a quota 12 gol stagionali: 7 in campionato, 4 in Champions League e una in Coppa Italia., continua la rosea, ha giocato meno (1198 minuti) e fatto solo 5 reti, di cui 4 in campionato. Allain 6 confronti tra Atletico e Real Madrid non ha mai segnato. In bianconero ha vinto 8 titoli, realizzando in totale 59 gol.