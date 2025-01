Lanazione.it - Juniores e nuova maglia

Il nuovo anno presenta a Mastromarco sostanziali novità in campo ciclistico, con la storica società che ha lasciato Élite e Under 23 per occuparsi die con lo stretto coinvolgimento di Vincenzo Nibali legato da anni alla località pistoiese per i suoi trascorsi ciclistici. Cambiano i colori dellache tornano al giallo e blù di un tempo con la scritta centrale Vincit che è un marchio di Vincenzo Nibali e che in latino significa vincere. La Mastromarco Vincit cercherà di farlo con una compagine di ottoaffidata alla competenza e professionalità di Carlo Franceschi (nella foto con Nibali), uno dei padri storici della società come atleta prima e come direttore sportivo e presidente più tardi, oltre alle doti e capacità dell’ex professionista Gabriele Balducci che da molti anni ricopre il ruolo di direttore sportivo e che ha contribuito a lanciare atleti e a centrare risultati.