Incidenti lavoro, cade da 6 metri: muore operaio 38enne a Lamezia Terme

Undi 38 anni, Francesco Stella, è morto stamani in un incidente sulavvenuto stamani nella zona industriale di San Pietro Lametino, a, in provincia di Catanzaro: è la prima vittima deldel 2025.La dinamica dell’incidenteL’uomo stava lavorando su un soppalco quando, per cause tuttora in corso di accertamento, è caduto battendo la testa. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del Commissariato di, coordinati dalla Procura, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.