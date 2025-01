Ilfoglio.it - Il sadismo istituzionale contro i detenuti. A Cospito tolgono pure la farina

Leggi su Ilfoglio.it

Conosco una sola persona che sarebbe in grado di infornare una pizza e far esplodere un intero palazzo, e questa persona è mia moglie. E invece – lo apprendo dal sempre prezioso Frank Cimini, che ne ha scritto sull’Unità – il ministro Nordio e il Dap hanno impugnato in Cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva autorizzato l’anarchico Alfredoad acquistaree lievito per cucinarsi qualcosa con il fornelletto della cella. Dicono chepotrebbe produrre colla usando lae fabbricare esplosivi con il lievito. Epla Corte Costituzionale, proprio con riferimento all’alimentazione, aveva stabilito che anche chi è detenuto al 41 bis deve poter conservare quei “piccoli gesti di normalità quotidiana” che gli consentono, in buona sostanza, di non impazzire.