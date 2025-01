Iodonna.it - Iil 15 gennaio arriva su Netflix il nuovo documentario della Markle, "With Love, Meghan", già al centro di critiche e polemiche

Doveva essere un ritorno trionfale per la duchessa di Sussex. Prodotto dae disponibile a partire dal 15è il, attesissimoche la vede da sola al timone, senza Harry. Una serie di episodi di mezzora ciascuno in cui lasi diletta a cucinare, preparare torte e drink serali, il tutto mentre conversa con amici e amiche sullo sfondo di una dimora hollywoodiana. Ma i britannici – e parecchi americani, sempre più irritati dai Sussex – sono subito insorti: «In che mondo vive?».si dà alla cucina e al giardinaggio: suc’è “” X Leggi anche › Harry edivorzieranno nel 2025? Cosa dice il “Nostradamus” inglese › Harry divorzia? Il principe ci ride su: «A quanto pare lo abbiamo già fatto decine di volte» Ildinon convinceDopo la sorpresa del video con la duchessa in spiaggia postato due giorni fa su Instagram, ieriha diffuso il trailer per il