Gratta e vinci ricchi su consiglio | incredibile ma vero

, sembra un film ma non lo è: è successo per dav.Per qualcuno è quasi un chiodo fisso. Un pensiero costante. Un sogno che rincorre da anni e anni ma che, per un motivo o per un altro, non si è mai realizzato. Anche perché certe cose non dipendono, purtroppo, da noi. Esulano completamente dalla nostra volontà. Come il gioco d’azzardo, per l’appunto, del tutto imprevedibile e, soprattutto, incontrollabile.suma– Ilveggente.itPer altri, invece, non è un chiodo fisso, anzi. La storia ci rivela che moltete grosse sono state messe a segno da persone che, prima di allora, non avevano mai tentato la fortuna. O che magari lo avevano fatto, sì, ma in maniera saltuaria e senza troppa convinzione. Ecco, ironia della sorte, sono proprio loro, i giocatori alle prime armi, quelli più fortunati, quelli inspiegabilmente capaci di sbancare il jackpot della Lotteria senza avere neanche la totale cognizione delle regole e delle meccaniche di gioco.