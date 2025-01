Isaechia.it - Gf Vip, famoso ex Vippone pubblica sui social l’assurda minaccia di morte ricevuta dal suo ex fandom

Leggi su Isaechia.it

Nelle scorse ore un ex concorrente della settima edizione del Gf Vip hato suididal suo ex.Amato e seguito fin quando è rimasto legato ad Antonella Fiordelisi, ampiamente criticato e disprezzato dopo la rottura con l’influencer campana, Edoardo Donnamaria si è trovato spesso nel mirino delle polemiche di una grande fetta delle Donnalisi, ilnato durante il loro percorso al Gf Vip.L’ex– che già in passato aveva preso le distanze da quelle persone definite tossiche – sarebbe, stando ai rumor, anche costretto a vivere la sua nuova relazione quasi ‘di nascosto’, per timore che il fan club degli ex Donnalisi possano prendersela con la sua nuova fidanzata.Timori che stando alla luce degli ultimi avvenimenti non sarebbero poi così infondati.