Quotidiano.net - Francesca Fialdini: "Troppi genitori ossessivi. Ai ragazzi faccio da spalla"

Torna da domenica in seconda serata su Raitre Fame d’amore, il programma che racconta i disturbi del comportamento alimentare dei giovani i cui contraccolpi psicologici possono essere devastanti. Anche in questa edizione, la sesta, al timone c’è, che a questi temi è particolarmente sensibile tanto da avere scritto Nella tana del coniglio (Rai libri) con lo psicoterapeuta Leonardo Mendolicchio., con quale spirito affronta questa nuova edizione del programma? "Con quello di sempre: dare voce a queiche non riuscirebbero a esprimere il loro malessere se non rivolgendolo contro se stessi con atti di autolesionismo che purtroppo sono frequenti fra chi convive con disturbi quali l’anoressia, la bulimia o l’abbuffata da cibo". E che cosa le insegna questa esperienza? "Cheriversano sui figli le proprie ossessioni e isono costretti a cedere ai desideri di ciò che gli adulti avrebbero voluto realizzare".