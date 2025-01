Ilrestodelcarlino.it - Esclusi dalla discoteca a Capodanno. I Verdi: "È razzismo", ma i gestori negano

Forlì, 3 gennaio 2025 –movimentato allaControsenso di via dei Filergiti dove la festa di San Silvestro è stata teatro di quello che, secondo alcuni, è stato un episodio razzista, mentre per iha ragioni ben più razionali. Cristina Mengozzi e Alessandro Ronchi, portavoce deidi Forlì-Cesena, raccontano di un accesso ingiustamente negato a un gruppo di amici. “Alcuni di loro – spiegano – avevano regolarmente acquistato il biglietto in prevendita, mentre altri erano intenzionati a farlo sul posto, tuttavia, non è stato loro consentito di entrare. L’accesso è stato loro negato senza fornire spiegazioni chiare”. Poi insinuano: “Può essere considerata una casualità o una coincidenza che tutti i ragazzidall’ingresso fossero di colore?”. Mengozzi e Ronchi raccontano che, vittime dell’one, “gli studenti hanno quindi cercato aiuto, chiamando il loro professore Nicola Orofino che ha consigliato loro di contattare la Polizia”.