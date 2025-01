Oasport.it - Daniel Sanders conquista il prologo della Dakar. Edgar Canet sorprende, 35° Lucci

Ilha dato il via alla festa per la 47ª edizione. Sulla distanza dei 29 km, i primi a completare il tutto sono stati gli alfieri delle moto, che si sono cimentati su un percorso che combinava varie condizioni. Come da regolamento i 10 piloti ??più veloci di questo antipasto potranno scegliere la loro posizione di partenza per la prima tappa di domani.A svettare è stato l’australiano“Chucky”. Il pilotaterra dei canguri, su KTM ha siglato il crono di 16’51” e preceduto il secondo classificato dell’anno passato, Ross Branch (Hero), di 12?, lo stesso distacco rimediato dalla grande sorpresa di giornata, il 19enne spagnoloche con sua KTM “Rally2” ha fatto vedere qualcosa di eccezionale.Un rookie in grado di mettersi alle spalle piloti navigati, che magari non hanno rischiato come lui in questo, però la prestazione resta.