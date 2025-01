Biccy.it - Collega di Tony Effe lo manda a quel paese durante un concerto

Prima l’ondata esagerata di solidarietà da parte di molti artisti e l’uso a sproposito della parola “censura” per l’esclusione daldi Capodanno a Roma e poi il polverone sui social, nell’ultimo meseè stato al centro di numerose polemiche, che a quanto pare non si sono esaurite. In questi giorni infatti undel cantante romano l’hato aun.Undilo attacca e lo.Nel bel mezzo di un suo, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni si è scagliato controe in maniera molto diretta ha detto cosa pensa di lui: “dell’Esselunga musicista?. Ma vaffan***o anche lui. Ma sì ha rotto i c0gl***i anche lui. Dai, ma si può uno che insulta le donne così? Perché? Ma che vuol dire? Siamo circondati da rinco**iti, ci dobbiamo svegliare ragazzi“.