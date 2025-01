Lettera43.it - Cecilia Sala, fissata al 15 gennaio l’udienza sui domiciliari per Abedini

La corte d’appello di Milano ha fissato al 15per valutare la richiesta di arrestiper MohammadNajafabadi, l’ingegnere iraniano arrestato in Italia il 16 dicembre scorso su mandato degli Stati Uniti. Lo apprende l’Ansa. La procura generale di Milano ha già espresso parere contrario all’istanza avanzata dalla difesa, sostenendo che esista il rischio di fuga. Durante un colloquio in carcere,ha dichiarato al suo avvocato: «Pregherò per lei e per me», esprimendo preoccupazione per la situazione di, dopo che giovedì l’ambasciatore iraniano a Roma ha esplicitato per la prima volta un collegamento tra i due casi.Sono in corso trattative tra Italia e Stati UnitiSempre giovedì, a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice di governo dedicato alla vicenda di, mentre in serata la madre ha incontrato la premier Giorgia Meloni.