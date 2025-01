Pronosticipremium.com - Caso Frattesi, il giocatore apre alla Roma: operazione slegata da Pellegrini

Leggi su Pronosticipremium.com

Sognare non costa niente, ancor di più se, una volta ogni tanto, questi siano destinati a realizzarsi. E niente legittima i tifosi a far volare la mente più del calciomercato, il momento in cui nuovi volti in arrivo nella propria squadra del cuore possono, almeno per qualche ora, far dimenticare i risultati. E nessuno come laè chiamato a manovre importanti in questo mese di gennaio, per puntellare una rosa valida ma incompleta, pronta a lottare per salvare una stagione nata storta. Tra le varie questioni in ballo, ilpuò aprire scenari inaspettati.Che l’ex Sassuolo non sia contento del minutaggio datogli da Inzaghi non è un mistero, con Barella insostituibile, Mkhitaryan che non ha nessuna intenzione di cedere il passo ed un Zielinski alternativa gradita all’allenatore.