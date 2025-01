Quifinanza.it - Bonus sociale bollette, nuovi requisiti nel 2025: come richiedere lo sconto

Dopo il potenziamento dello scorso anno, ilbolletta destinato alle famiglie in difficoltà economica e fisica torna aidi accesso precedenti. Applicati direttamente alle, questi benefici aiutano a ridurre le spese per le utenze essenziali; in vista del rinnovo previsto per il, vediamo chi può beneficiarne,funzionano, gli importi e iprevisti.Chi ne ha dirittoPer ottenere isociali, è necessario soddisfare specificieconomici, che vengono misurati tramite l’Isee. Le famiglie devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per ottenere l’attestazione Isee necessaria alla valutazione. Iaggiornati per ilsono i seguenti:Per famiglie con meno di quattro figli a carico, il limite Isee è fissato a 9.