Game-experience.it - BioShock era un “lungo corridoio” ma Judas sarà un gioco diverso, precisa Ken Levine

Leggi su Game-experience.it

Ken, creatore della serie, ha svelato nuovi dettagli su, il suo prossimo progetto in sviluppo presso Ghost Story Games, un titolo che dovrebbe essere meno lineare rispetto alla precedente serie sparatutto dello director.In un’intervista con GamesIndustry,ha definitocome un “” narrativo,ndo cheoffrirà un’esperienza più aperta e modellata sulle azioni dei giocatori. Stando a quanto affermato dallo director, questa nuova filosofia promette una maggiore profondità e complessità nel gameplay e nella narrazione.SecondoInfinite seguivano una struttura lineare: unnarrativo con punti fissi che attivavano eventi della storia. In, invece, ogni decisione del giocatore avrà un peso significativo, influenzando non solo lo sviluppo della trama ma anche il comportamento dei personaggi non giocanti (PNG).