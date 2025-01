Lettera43.it - Bergamo, omicidio in pieno centro: 36enne ucciso a coltellate dopo una lite

Un uomo di 36 anni è statoin, in via Tiraboschi, nel pomeriggio del 3 gennaio. La vittima, originaria del Gambia, ha ricevuto diverse. All’origine dell’aggressione ci sarebbe unadegenerata. Illavorava come vigilantes in un supermercato Carrefour ma al momento del delitto era fuori servizio. Alcuni testimoni, come riportato da Repubblica, hanno raccontato che la vittima ha inseguito il suo aggressore, forse autore di un furto. Da lì l’alterco, culminato nell’accoltellamentoche il fuggitivo, nel tentativo di liberarsi del vigilantes, lo ha spinto contro una vetrina. Sul posto la polizia coordinata dalla procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota. Le forze dell’ordine stanno cercando l’aggressore, fuggitole.Articolo completo:inunadal blog Lettera43