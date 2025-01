Dilei.it - Angela Caloisi, ex Uomini e Donne si sposa: la romantica proposta di Paolo Crivellin

Fiori d’arancio a. Dopo quasi sette anni insieme,hanno deciso di convolare a nozze. Lui ha fatto a lei unaromanticissima tra la neve e lei, in cambio, ha scritto per lui parole di vero amore. Una delle coppie più belle (e longeve) del dating show di Maria De Filippi è pronta al grande passo.Ladi nozzeUna baita innevata sullo sfondo e in primo piano loro, che si guardano negli occhi come il primo giorno.non ha potuto fare a meno di condividere su Instagram il video che immortala ladi nozze del compagnoCrivelli, alla quale ovviamente ha detto Sì. Visualizza questo post su Instagram Il 2025 inizia all’insegna dell’amore per questa coppia nata nello studio di, una perla rara nel marasma del dating show di Maria De Filippi, dove spesso i sentimenti si spengono alla velocità della luce.