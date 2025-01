Metropolitanmagazine.it - Andrew Garfield nega le voci insistenti sul suo coinvolgimento in Spider-Man 4

-Man si sta preparando per un’altra apparizione nel MCU, enon ha ancora rivelato se tornerà o meno per il prossimo film. Il due volte candidato all’Oscar ha smentito le recenti indiscrezioni secondo cui avrebbe ripreso la sua versione di Peter Parker per-Man 4, dopo essersi unito a Tom Holland e Tobey Maguire in-Man: No Way Home del 2021, che all’epoca era un cameo molto atteso. “Vi deluderò“, ha dettoa GQ UK. “Sì, no. Ma so che da ora in poi nessuno si fiderà di niente di ciò che dico“. “Di sicuro, tornerei al 100 percento se fosse la cosa giusta, se fosse un’aggiunta, se ci fosse un grande concetto o qualcosa che non è mai stato fatto prima che fosse unico, strano ed eccitante e in cui puoi affondare i denti“, aveva detto a Esquire a ottobre.