Anche in Sardegna la legge di bilancio serve ad accontentare 'gli amici'. Mi chiedo: è giusto?

Qualche giorno fa Tomaso Montanari su Il Fatto Quotidiano esprimeva disprezzo per chi, mentre al cinema si commuove per La Grande ambizione, nel frattempo stravolge le norme urbanistiche, di Milano e non solo, per sostenere gli speculatori. Insuccede che i partiti che siedono in Consiglio regionale, dalla “sinistra” ai Cinque Stelle, dal Pd a Fratelli d’Italia, con ogni finanziaria e con ogni variazione didecidono di distribuire decine di milioni di euro (fare il conto finale è complicato) ad associazioni, parrocchie, comuni ed altri enti “amici di amici”.Il sistema è il seguente: nelladi tipo finanziario in discussione si inserisce, cercando di non farlo conoscere all’esterno sino all’ultimo, un emendamento in cui vengono elencati i fortunati, che ricevono cifre che variano dalle poche migliaia di euro sino a cifre a cinque zeri.