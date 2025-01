Quotidiano.net - Ad Arezzo si aspetta la Befana tra mercatini luci incantate e suggestivi presepi in 3D

ndo l'arrivo delle, si conferma Città del Natale con tante attrazioni e un ricco calendario di appuntamenti che trasforma in una vera e propria festa il meraviglioso centro storico della città toscana.di Natale, spettacoli di luce, ruota panoramica, pista di pattinaggio su ghiaccio ed eventi per grandi e piccini, vino nel cuore di una delle città più belle d’Italia. Nell’anno che ha visto le celebrazioni per l’ottavo centenario dalle stimmate di San Francesco e i 450 anni della morte di Giorgio Vasari, la Basilica di San Francesco ha deciso di accogliere un presepe a grandezza naturale di straordinaria bellezza e suggestione. Ispirato alla Natività dipinta da Giotto nella Basilica Superiore di Assisi, è un presepe suggestivo in grado di trasportare indietro nel tempo, facendo rivivere la Notte in cui Gesù è venuto alla luce.