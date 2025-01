Game-experience.it - Xbox Game Pass, rivelati i 6 giochi che verranno rimossi a metà Gennaio 2025

Microsoft ha rivelato i 6che lascerannotra ormai pochi giorni, precisamente a.Quindi a partire dal 16, gli abbonati ade PCnon potranno più giocare “gratuitamente” ad Exoprimal, il noto e non totalmente apprezzato sparatutto di Capcom con i dinosauri e le exocorazze, oltre ad altri quattro titoli interessanti.Scopriamo qui di seguito i 5che prestodalla line-up di titoli offerta da:Insurgency: SandstormCommon’hoodEscape AcademyThose Who RemainFigmentExoprimalRicordiamo come sempre che tutti gli abbonati alpossono approfittare dello sconto del 20% sul prezzo di listino deicui sopra, così da completare l’acquisto ed aggiungerli alla propria libreria digitale, fino a quando i titoli sono presenti nel servizio in abbonamento.