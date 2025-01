Ilrestodelcarlino.it - Tuffi nel mare gelido. La Riviera si risveglia tra energia e tradizione

Il 2025 si apre all’insegna dell’e della convivialità sullaRomagnola, con l’immancabiledel Bagno di Capodanno. Due le location che hanno attirato coraggiosi partecipanti: Torre Pedrera e Marina Centro, entrambe animate da un entusiasmo contagioso e attività uniche. A Torre Pedrera, ilAdriatico ha accolto oltre 200 partecipanti, che si sono tuffati davanti al Bagno 65 per celebrare l’anno nuovo in modo indimenticabile. Il successo dell’evento, organizzato dal Comitato Turistico di Torre Pedrera in collaborazione con Fluxo e il metodo Warm Inside, è stato straordinario. Le attività di riscaldamento pre-bagno e i momenti di convivialità hanno trasformato la spiaggia in un vero e proprio palcoscenico die benessere, attirando tanto residenti quanto turisti.