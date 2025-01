Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati moltoregistrato in queste ore sulla rete viene cittadina nessuna segnalazione degli Avo sul Raccordo Anulare nei sulla tangenziale nel frattempo però la polizia ci sentiamo ancora un incidente nella zona di Porta diin via Carmelo Bene nei pressi di via Pupella Maggio raccomandiamo tutte le attenzioni del caso sulla Salaria permangono invece incolonnamenti alla scritta dell’ aeroporto dell’Urbe in direzione del centro città vi sono dei lavori di potatura sulla Pontina incoronamento in direzione di Latina tra Tor de’ Cenci il bivio per pratica di mare in direzione quindi di Latina si tratta anche in questo caso di lavori è ancora sulla Pontina permangono incolonnamenti per incidente tra Aprilia e nettuno Campo di Carne in direzione di Latina maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito